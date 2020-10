Kommenden Donnerstag erneut Telefonaktion zum Thema Winterreifen

Die „Initiative Reifenqualität – Ich fahr auf Nummer sicher!“ des Deutschen Verkehrssicherheitsrats e.V. (DVR) und seiner Partner startet auch dieses Jahr wieder eine Telefonaktion in Sachen Winterreifen und Reifensicherheit. Am kommenden Donnerstag (29. Oktober) in der Zeit zwischen 16 und 19 Uhr können Autofahrer ihre Fragen diesbezüglich loswerden unter der dann aus allen deutschen Netzen gebührenfrei zu erreichenden Rufnummer 0800/0604000. Rede und Antwort stehen ihnen dort diesmal Welf Stankowitz, Referatsleiter Fahrzeugtechnik beim DVR, Michael Breuer, Referent der Abteilung Technik, Sicherheit, Umwelt beim Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V. (ZDK), Yorick Lowin, Geschäftsführer des Bundesverbandes Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk e.V. (BRV), Axel Sprenger, stellvertretender Technischer Leiter bei der Gesellschaft für Technische Überwachung mbH (GTÜ), Stefan Ehl, Prüfingenieur der Kraftfahrzeugüberwachungsorganisation freiberuflicher Kfz-Sachverständiger e.V. (KÜS), sowie Roman Schneider, Vertriebsleiter Deutschland bei der Cooper Tire & Rubber Company Deutschland GmbH. cm