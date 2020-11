129 Anrufer bei Lesertelefonaktion der Initiative Reifenqualität

In der vergangenen Woche gab es eine Lesertelefonaktion der Initiative Reifenqualität zum Thema Winterreifen. Großes Thema war bei den Anrufern der Ganzjahresreifen und seine Tauglichkeit, teilt der KÜS-Prüfingenieur Stefan Ehl mit, der bei der Aktion am Telefon gesessen hat. 129 Anrufe seien insgesamt in den 4,5 Stunden eingegangen. Die durchschnittliche Gesprächsdauer habe 4.11 Minuten gedauert, das längste Gespräch 15 Minuten. cs