Saisonaler Reifenwechsel wohl trotz erneuter Ausgangsbeschränkungen möglich

Nachdem in immer mehr Regionen Deutschlands hinsichtlich des sogenannten Corona-Inzidenzwertes die als kritisch eingestufte Marke von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner überschritten wird, stellt sich wie schon im Frühjahr erneut die Frage, ob und gegebenenfalls welche Folgen das für den saisonalen Reifenwechsel haben könnte. Zumal seit gestern zumindest in Bayern für das Berchtesgadener Land erneut Ausgangsbeschränkungen gelten und damit das Verlassen der eigenen Wohnung dort nur bei Vorliegen triftiger Gründe erlaubt ist. Und das, wo doch gerade in diesen Tagen und Wochen eigentlich der Saisonhöhepunkt in Sachen Umrüstung von Sommer- auf Winterbereifung ist. Vor diesem Hintergrund geht man beim Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk e.V. (BRV) davon aus, dass hinsichtlich dessen dieselben Regelungen wie bei der Ausgangssperre im Frühjahr gelten. „Das bedeutet, dass der saisonale Reifenwechsel einen triftigen Grund für das Verlassen der eigenen Wohnung darstellt“, so BRV-Geschäftsführer Yorick M. Lowin. cm