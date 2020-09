Michelin-Kommunikation Homburg: Selina Maschlanka löst Maira Zöller ab

Selina Maschlanka ist die neue Referentin für Kommunikation am Standort Homburg der Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA. In ihrer Funktion verantwortet die 28-Jährige die Kommunikation und die lokale Öffentlichkeits­arbeit des Werke. Ihre Vorgängerin Maira Zöller ist zum 1. August als Pressesprecherin für Business und Change der Region Europa Nord in die Michelin Zentrale nach Frankfurt gewechselt. Selina Maschlanka war die vergangenen fünf Jahre im Ministerium für Inneres, Bauen und Sport des Saarlandes als Referentin und Pressesprecherin tätig. cs