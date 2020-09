ATU präsentiert seine modernste Filiale Deutschlands in München-Parsdorf

Ihre modernste Filiale in Deutschland hat die Werkstattkette ATU jetzt in Parsdorf bei München eröffnet. Das Konzept von Shop und Werkstatt punkte mit einer ganz neu gestalteten Innenarchitektur und vielen kundenfreundlichen Details, heißt es aus dem Unternehmen. Künftig sollen hier neue Services und Produkte getestet werden, bevor diese an allen anderen deutschen Standorten zum Einsatz kommen.

Der Shop ist komplett in auffallendem Schwarz gehalten. Die dunklen Wände und Regale sollen die Produkte eindrucksvoll zur Geltung bringen. Zahlreiche Monitore sind in dem 400 Quadratmeter großem Shop angebracht. Auf Tablets könnten Kunden digitale Services in Auftrag geben, wie beispielsweise die „Click&Collect“-Bestellfunktion zur Abholung von Ware im Shop oder auch „Click&Delivery“ für die Lieferung nach Hause. In der neuen Werkstatt würden acht Montageplätze zur Verfügung stehen. cs