Kristina Busch ist zuständig für die Kommunikation am Michelin-Standort Homburg

Kristina Busch ist die neue Referentin für Kommunikation (Site and Change Communication Manager) am Standort Homburg (Saar) der Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA. In ihrer Funktion verantwortet die 35-Jährige die Kommunikation und die lokale Öffentlichkeitsarbeit des Werks. Ihre Vorgängerin Selina Maschlanka (31) ist zum 1. Februar als Internal Communications Manager für die Michelin Region Europa Nord an den Standort Frankfurt gewechselt. Kristina Busch war zuvor in der internen Unternehmenskommunikation der Hager Group – Hersteller für Elektroinstallationsmaterial – tätig. cs