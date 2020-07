Sindičić neuer Global Head of Sales & Marketing für Berlin Tires und Syron

Hatte Robert Sindičić im Frühjahr Nexen Tire Europe verlassen, so hält er der Reifenbranche doch weiter die Treue. Denn nach zuletzt elf Jahren in Diensten des südkoreanischen Reifenherstellers, fungiert er seit dem 1. Juli nunmehr als Head of Sales & Marketing für Berlin Tires und Syron. Mit einem neu formierten Vertriebsteam wird es demnach seine Aufgabe sein, die künftigen Chancen und Herausforderungen innerhalb der unterschiedlichen Vertriebskanäle für die Produkte beider Reifenmarken erfolgreich zu ergreifen und zu meistern. Ein besonderer Fokus soll dabei auf die Nähe zum Kunden gelegt und Partnerschaft gelebt werden. Wie es weiter heißt, seien die Kernziele der zukünftigen Marketingaktivitäten Sindičićs die weitere Steigerung der Produkt- sowie der Markenbekanntheit in Sachen Berlin Tires und Syron nicht zuletzt über eine weitere Intensivierung bzw. einen Ausbau der bundesweiten Sponsoringaktivitäten rund um beide Marken. cm