Elektromobilität: Goodyear und Lordstown Motors geben strategische Partnerschaft bekannt

Die Goodyear Tire & Rubber Company und Lordstown Motors haben eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben. Sie wollen im Bereich Reifen und Service zusammenarbeiten. Das Elektroauto-Startup Lordstown Motors (wie Goodyear in Ohio ansässig) hat gerade einen Prototyp seiner elektrischen Zukunft vorgestellt: einen vollelektrischen Pickup mit vier Radnabenmotoren. Im Rahmen der Vereinbarung beabsichtigt der Reifenhersteller auch die neuen Endurance-Fahrzeuge zu erwerben, um sie in die eigene Serviceflotte zu integrieren. „Wir wollen der Reifenhersteller der Wahl für Hersteller von Elektrofahrzeugen sein und die Zusammenarbeit mit Lordstown stellt eine ideale Beziehung zu gemeinsamen Wurzeln in Ohio und gemeinsamen Werten wie Innovation, Leistung und Nachhaltigkeit dar“, sagte Erin Spring, Direktorin von Goodyear. Die ersten Pickups sollen im Spätsommer 2021 ausgeliefert werden. Im ersten Produktionsjahr sollen 20.000 Fahrzeuge gebaut werden. Sie werden in einem alten General Motors-Werk gebaut. cs