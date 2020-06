BKT wird Titelsponsor der zweiten Fußballliga in Frankreich

Die Ligue de Football Professionel (LFP), die die beiden höchsten französischen Fußballmeisterschaften regelt, hat mit BKT für die kommende Saison 2020/2021 einen neuen Titelsponsor für die zweite französische Fußballliga gefunden. Einer Mitteilung zufolge, heißt die Liga demnach ab dem 1. Juli „Ligue 2 BKT“. Zu den Neuerungen für die kommende Saison zählt auch ein neugestaltete Logo der Ligue 2 BKT, „um die Marke BKT möglichst stark in den Vordergrund zu stellen und sie in ihrem Ziel zu unterstützen, ihren Namen in der französischen Öffentlichkeit bekannt zu machen“, heißt es dazu weiter. Ebenfalls werde das neue Logo in der Fernsehwerbung, auf den Trikots der Spieler sowie auf den Eintrittskarten zu sehen sein, um somit „eine größtmögliche Wirkung“ zu erreichen. Der Vertrag zwischen dem indischen Reifenhersteller und der LFP läuft bis Juni 2024. „Wir sind Hersteller von Spezialreifen für Off-Highway-Fahrzeuge, aber wir sind auch große Sportfans, aber vor allem: Wir lieben die Herausforderung“, so Lucia Salmaso, CEO von BKT Europe. „Wir sind der erste Hersteller von B2B-Reifen, der auf diesem Niveau in den Sport investiert.“ ab