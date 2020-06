Tyreexpo Asia findet im März 2021 statt

Die Tyreexpo Asia findet vom 17. bis 19. März in Singapur statt. Laut Veranstalter werden über 200 Aussteller aus der Reifenbranche am neuen Veranstaltungsort „Marina Bay Sands“ vertreten sein. Nachdem die Tarsus Group im Dezember 2019 die Messe übernommen hat, wurde ein neuer Veranstaltungsort mitten im Zentrum von Singapur ausgewählt. Kaufkräftige Kunden sollen mit besonderen Programmen gelockt werden. Nino Gruettke, CEO von Tarsus Asia: „….Südostasien ist der am schnellsten wachsende Reifenmarkt der Welt ist. Dieser Schritt spiegelt unser Engagement wider, in die Messe zu investieren, sowie unsere Priorität, Käufer für unsere Aussteller zu gewinnen.“ cs