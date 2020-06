Premium-Account quasi zu Basic-Konditionen für Tyre24-Bestandskunden

Zwar soll sich der sogenannte Premium-Account für ihre B2B-Plattform Tyre24 ohnehin eines großen Zuspruches erfreuen – dennoch will die Saitow AG aus Kaiserslautern noch mehr Nutzer von dem Angebot überzeugen, für das im Vergleich zum Basic-Account eine höhere monatliche Gebühr zu entrichten ist. Insofern wird Bestandskunden ein Einkaufsgutschein in Höhe von 444 Euro versprochen, wenn sie vom Basic- zum Premium-Account wechseln. Der genannte Betrag soll dabei der für den höherpreisigen Tarif zu entrichtenden Mehrgebühr für zwölf Monate entsprechen. Somit könnten sie den Premium-Account im entsprechenden Zeitraum gewissermaßen zu Basic-Konditionen nutzen, heißt es. Neukunden werden demgegenüber mit einem Einkaufsgutschein in Höhe von 708 Euro gelockt, wenn sie sich von Anfang an für einen Premium-Account entscheiden. Für sie entspreche der Gutscheinwert damit der binnen eines Jahres anfallenden Summe der Monatsgebühren in diesem Tarif. cm