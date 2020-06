Rabatt von 25 oder 40 Euro pro Reifensatz in Goodyears eigenem Onlineshop

In seinem Ende vergangenen Jahres ans Netz gegangenen eigenen Webshop bietet Goodyear Verbrauchern noch bis zum 9. Mai einen Rabatt von 25 oder 40 Euro je online darüber bestellten Reifensatz an. Die Höhe der Ersparnis richtet sich dabei nach der Größe der georderten Reifen: bis 16 Zoll gibt es den niedrigeren Nachlass, ab 17 Zoll den höheren. Der Rabatt wird demnach automatisch vom Preis abgezogen, sobald Kunden vier Reifen – egal ob für den Sommer-, den Winter- oder den Ganzjahreseinsatz – in den Warenkorb des Shops gelegt haben. Unabhängig von dem bereits seit 27. Mai und eben noch bis zum 9. Juni laufenden Aktionszeitraum verspricht Goodyear Käufern für jeden online in seinem Shop bestellten Reifen zusätzlich noch eine einjährige Reifenversicherung gratis dazu an. cm