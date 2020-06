Stellenstreichungen: Vredestein-Betriebsrat in Enschede fehlt „Vertrauen“ in Management

Nachdem Apollo Tyres vor drei Monaten mitgeteilt hatte, in seinem Reifenwerk im niederländischen Enschede innerhalb der kommenden 24 Monate jede zweite der insgesamt 1.500 Stellen streichen zu wollen, wehrt sich der Betriebsrat vor Ort weiterhin vehement gegen die Pläne. Lokalen Medienberichten zufolge habe die Arbeitnehmervertretung am Freitag „ihr Vertrauen in die Geschäftsführung zurückgezogen“.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Leser werden NUR NRZ- UND REIFENPRESSE.DE-LESER HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login