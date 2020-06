Continental beginnt Bauarbeiten zu neuem F&E-Zentrum in Rumänien

Continental hat mit den Bauarbeiten zu seinem neuen F&E-Zentrum im rumänischen Timişoara begonnen. Wie es in der Lokalpresse heißt, wolle der deutsche Automobilzulieferer und Reifenhersteller dazu insgesamt 33 Millionen Euro investieren und in der 26.000 Quadratmeter großen Einrichtung immerhin Platz für 1.700 F&E-Mitarbeiter schaffen. Die Bauarbeiten sollen planmäßig im April 2021 abgeschlossen werden. „Obwohl wir durch eine schwierige Zeit gehen, investieren wir bei Continental weiterhin in die Zukunft“, so Christian von Albrichsfeld, CEO von Continental Automotive Romania anlässlich des Beginns der Bauarbeiten. Neben dem Reifenwerk in Timişoara betreibt das deutsche Unternehmen noch sechs weitere Produktionsstätten in Rumänien und beschäftigt dort insgesamt rund 20.000 Mitarbeiter, viele davon im Unternehmensbereich Automotive Technologies. ab