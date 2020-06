Kumho Tyre ist neuer OE-Lieferant bei Seat 

Kumho Tyre rüstet erstmals in seiner Geschichte ein Seat-Modell mit einem Erstausrüstungsreifen aus. Der Ibiza wird mit dem Profil Ecowing ES31 in der Größe 185/65 R15 88H ab Werk ausgeliefert. Bei dem Reifen hätten insbesondere die vom spanischen Autohersteller geforderten Umwelteigenschaften wie niedriger Rollwiderstand, niedriges Geräuschniveau sowie hohe Laufleistung im Mittelpunkt der Entwicklung gestanden, so Insoo Kim, Senior Vice President und verantwortlich für den Vertrieb von Erstausrüstungsreifen bei Kumho Tyre. cs