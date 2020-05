Giti Tire erweitert sein Produktangebot mit neuem Giti VanAllSeasonLA1

Mit der Einführung des Giti VanAllSeasonLA1, einem Ganzjahresreifen für den Nutzfahrzeugbereich, erweitert Hersteller Giti Tire sein Sortiment für leichte Nutzfahrzeuge und Transporter. Das Angebot des neuen Giti-Reifens umfasst zunächst 16 Dimensionen von 15 bis 17 Zoll in den Nennbreiten 195 bis 235 und Querschnitten im Bereich 75 bis 60, und zwar bei Load-Indizes von 104/102 bis 121/120. Dieses anfängliche Portfolio decke dabei 90 Prozent des Leicht-Lkw-Marktes in Europa ab, so der Hersteller.

