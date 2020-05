Nächste CITExpo-Messe findet erst 2021 statt – Corona-Pandemie

Auch wenn China aktuell nicht (mehr) im Fokus der globalen Corona-Pandemie steht, zeigen sich auch dort weiterhin ihre Auswirkungen. Wie die Veranstalter der China International Tire Expo (CITExpo) unter Verweis auf die Corona-Pandemie berichten, muss die für diesen August in Shanghai geplante Reifenfachmesse auf nächstes Jahr verschoben werden. Der neue Termin für die im Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center stattfindenden Messe ist nun vom 16. bis zum 18. August 2021. Zur CITExpo 2019 hatten die 268 Aussteller an den drei Messetagen immerhin 12.324 registrierte Besucher angelockt. ab