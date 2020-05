Ronal verleiht seinem R62-Design mit „Infinite Chrome“ eine neue Optik

Bisher konnten Kunden die Felge Ronal R62, die es in den beiden Oberflächen Jetblack matt frontkopiert und Jetblack gibt, mit roten, grünen oder blauen Designelementen aus Kunststoff individualisieren. „Nun kann den leicht versetzten, bumerangartigen Speichenelementen eine neue Optik verliehen werden“, schreibt dazu der Räderhersteller in einer Mitteilung. Speziell für die glänzende Oberfläche Jetblack seien die trendigen Designapplikationen ab sofort auch „in futuristischer Chromfarbe“ erhältlich, „Infinite Chrome“ genannt. Die selbstklebenden Elemente seien optional als Zubehör-Kit mit Montageanleitung bestellbar und könnten jederzeit getauscht werden. Das Design R62 für sportliche Fahrzeuge der Mittel- und Oberklasse ist in den Größen 7,5×17, 7,5×18, 8,0×19 und 8,5×20 Zoll mit ausgewählten Lochkreisen verfügbar. ab