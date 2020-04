Reifen-Göggel-Ostergrüße per Video

Der Großhändler Reifen Göggel sendet allen seinen Geschäftsfreunden Grüße zum Osterfest, das dieses Jahr von der Corona-Krise überschattet wird. Mithilfe eines Videos möchte das Unternehmen deswegen allen eine „kleine Abwechslung in die schwierige Zeit bringen“. Zumal Reifen derzeit eine ganz besondere Rolle spielten und den Einsatz von Fahrzeugen beim Transport von Patienten, Lebensmitteln oder Einkäufen sicherstellten. „Dafür gebührt den Monteuren in den Werkstätten herzlichen Dank“, wünscht das Reifen-Göggel-Team ihnen allen beste Gesundheit. Gleichzeitig verspricht man seinen Kunden auch in Corona-Krisenzeiten eine „schnelle und zuverlässige Warenverfügbarkeit“ nicht zuletzt dank eines mehr als 110 Transporter umfassenden eigenen Fuhrparkes. cm