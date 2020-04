Prinx Chengshan produziert in Thailand ersten Lkw-Reifen für Exportmärkte

Genau ein Jahr nach der Grundsteinlegung hat Prinx Chengshan in seinem neuen Reifenwerk in Thailand nun bereits seinen ersten Lkw-Reifen produziert. Mitte des Jahres soll dann die erste Bauphase abgeschlossen sein, so der an der Hongkonger Börse gelistete chinesischen Reifenhersteller. Das neue Werk – das erste außerhalb Chinas – soll dann über eine Jahreskapazität von 800.000 Lkw- und vier Millionen Pkw-Reifen verfügen, heißt es dazu weiter. Das neue Prinx-Chengshan-Werk in Thailand soll vor allem das Wachstum auf internationalen Märkten beflügeln. ab