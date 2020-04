Nachfrage nach Naturkautschuk bricht weltweit ein – Fallende Preise

Die Corona-Krise hat auch große Auswirkungen auf die Nachfrage nach Rohstoffen wie Naturkautschuk. Wie dazu die Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC) mitteilt, sei die weltweite Nachfrage nach Kautschuk im ersten Quartal des neuen Jahres immerhin um 19,6 Prozent eingebrochen, während der Verband für das zweite Quartal noch einen Rückgang von 1,5 Prozent prognostiziert. Unterdessen gab die Produktion von Naturkautschuk im ersten Quartal weltweit nur um 1,8 Prozent nach, während sie im zweiten Quartal wieder um 3,6 Prozent steigen soll. Wie die ANRPC weiter berichtet, könnten die Zahlen, die auch für das zurückliegende erste Quartal zunächst nur vorläufig seien, noch weiter nach unten korrigiert werden. Das wäre dann bedingt durch die zunehmenden Einschränkungen auch im Güterverkehr im Zuge der Covid-19-Pandemie. Unterdessen gaben die Preise für Naturkautschuk deutlich nach; allein in den Wochen vom 21. Februar bis zum 24. März sei Naturkautschuk der Qualität SMR20 an der Börse in Kuala Lumpur (Malaysia) um 18,5 Prozent eingebrochen. ab