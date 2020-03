Katastrophenfall Bayern ist offenbar keiner mehr: Händler dürfen auch handeln

Anfang der Woche hatte der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V. (BRV) den Markt in Aufruhr versetzt, zumindest was den Reifenmarkt in Bayern betrifft. Nachdem der Freistaat am Montag den coronavirusbedingten Katastrophenfall ausgerufen hatte, hieß es zunächst, dass Reifenhändler in dem Bundesland zwar den handwerklichen Bereich ihrer unternehmerischen Aktivitäten fortsetzen dürften, also Reifenreparatur und Reifenservice, nicht aber den Bereich Handel; dieser sei für die Zeit, in der der Katastrophenfall gelte, auszusetzen. Bestenfalls gebe es einen Graubereich. Nun kommt Entwarnung vonseiten der bayerischen Landesregierung, die gestern Abend eine sogenannte Positivliste mit entsprechenden Klarstellungen veröffentlicht hat. Diese berücksichtige, dass gemäß den Empfehlungen des Kabinettsausschusses der Bundesregierung zur Corona-Epidemie an die Bundesländer insbesondere „Dienstleister und Handwerker“ generell weiter ihrer Tätigkeit nachgehen können sollen. In der „ergänzenden Auslegungshilfe für die Allgemeinverfügung“ klar benannt: „Mischbetriebe des Handwerks (Betriebe des Handwerks, die daneben auch verkaufen)“ sowie „Kfz-Werkstätten, Ersatzteilhandel“. Damit scheint vorerst klar zu sein: Ein entsprechender Graubereich in der Katastrophenfall-Verfügung Bayerns ist damit ausgeleuchtet, Reifenhändler dürfen auch handeln. arno.borchers@reifenpresse.de