„Katastrophenfall“-Berichterstattung und das Dilemma, entscheiden zu müssen – Was sagen Sie?

Viele Reifenhändler in Deutschland müssen dieser Tage eine schwerwiegende Entscheidung dazu treffen, wie sie das Gesundheitsrisiko für die Mitarbeiter und sich selbst bei laufendem Geschäftsbetrieb gegen die wirtschaftlichen Risiken einer – zumindest vorübergehenden – Schließung gegeneinander abwägen. Dass das Thema absolut polarisiert, ist klar, was sich nicht zuletzt auch an den zahlreichen und mitunter emotionalen Kommentaren zeigte, die uns zu unserer Berichterstattung zur gegenwärtigen Situation im bayerischen Reifenhandel erreicht haben – Stichwort: „Katastrophenfall“. Dass die Situation mit der sich ausbreitenden Covid-19-Pandemie in jedem Fall eine Katastrophe darstellt – wirtschaftlich wie auch für jeden von uns persönlich –, steht außer Frage. Wie aber handhaben Sie es mit dem Dilemma, eine Entscheidung treffen zu müssen? Was ist Ihre Entscheidung? Und wie begründen Sie sie vor sich und Ihren Mitarbeitern? Teilen Sie uns und unseren Lesern – Ihren Branchenkollegen – mit, was Sie bewegt und warum Sie handeln wie Sie handeln. Entweder als Kommentar unterhalb dieses Beitrags, als Kommentar zu unserer „Katastrophenfall“-Berichterstattung hier oder direkt auf Facebook, indem Sie dem Link unten folgen. arno.borchers@reifenpresse.de