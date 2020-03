Coronavirus provoziert Techno-Classica-Verschiebung

Es ist keine gute Zeit für Messegesellschaften. Obwohl in der Reifen- und Räderbranche natürlich die Koelnmesse mit ihrer Tire Cologne (9. bis 12. Juni) im Blickpunkt steht, werden auch die Geschäfte der Messe Essen vom Coronavirus beeinträchtigt. Wie es dazu jetzt in einer Mitteilung der S.I.H.A. Ausstellungen Promotion GmbH heißt, sei die eigentlich für Ende März geplante Techno-Classica Essen auf einen Termin im Juni verschoben worden, der allerdings noch nicht konkret benannt wurde. S.I.H.A. richtet die Techno-Classica Essen in den Hallen der Messe Essen aus. Im vergangenen Jahr hatte die Messe 190.000 Besucher nach Essen gelockt. ab