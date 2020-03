Delticom verfehlt 2019er Umsatzziele, sieht beim EBITDA aber „erste Erfolge“

Die Delticom AG hat auf Basis vorläufiger, nicht testierter IFRS-Konzernzahlen im Geschäftsjahr 2019 einen Konzernumsatz in Höhe von 625 Millionen Euro erzielt, was gegenüber dem Vorjahr (645,7 Millionen Euro) einem Rückgang um 3,1 Prozent entspricht. „Aufgrund eines außergewöhnlich milden Winters fiel die Nachfrage nach Winterreifen in den letzten Wochen des Geschäftsjahres niedriger aus als erwartet“, bilanziert der in Hannover ansässige führende Onlinereifenhändler Europa. In der Folge sei auch die für das Gesamtjahr 2019 prognostizierte Umsatzspanne von 650 bis 660 Millionen Euro nicht erreicht worden, so Delticom weiter. „Neben der schwächeren Nachfrage trug auch der verstärkte Fokus auf Profitabilität zu diesem Umsatzrückgang bei.“ Das EBITDA – auch wenn deutlich negativ – fiel indes positiver aus als prognostiziert; es gibt indes weiterhin einige Unwägbarkeiten, heißt es dazu aus Hannover.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



