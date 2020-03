Messe Frankfurt verliert Automechanika-Partner in Spanien

Der spanische Messeveranstalter IFEMA hat die Zusammenarbeit mit der Messe Frankfurt aufgekündigt. Seit 2011 fand die Motortec Madrid als Lizenzveranstaltung unter dem Dach der Marke Automechanika statt. In der Zeit der Zusammenarbeit mit der Messemarke Automechanika verbuchte die Motortec Automechanika Madrid auf Besucherseite ein Wachstum von einem Drittel, heißt es dazu in einer Mitteilung der Messe Frankfurt. Zuletzt präsentierten sich rund 600 Aussteller auf der Messe, rund 350 Aussteller mehr als im Jahr 2011. Michael Johannes, Vice President der Messe Frankfurt und zuständig für den Geschäftsbereich Mobility & Logistics: „Wir bedauern die Entscheidung von IFEMA, denn die Motortec Automechanika Madrid hat sich über die letzten acht Jahre erfolgreich entwickelt. Jetzt gilt es den iberischen Markt neu zu sondieren, um regionale Möglichkeiten auszuloten. Wir werden spanische Unternehmen wie bisher über unser weltweites Angebot an Automechanika-Messen informieren. Sernauto, der führende Verband für den spanischen Aftermarket, der mit uns seit 30 Jahren eng zusammenarbeitet, wird uns dabei auch weiterhin unterstützen.“ Die Automechanika Frankfurt findet vom 8. bis 12. September 2020 statt. ab