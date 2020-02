Wunderlich-Rack-Pack bei Metzeler-Reifenkauf

Die zu Pirelli gehörende Motorradreifenmarke Metzeler startet auch dieses Jahr wieder eine Frühjahrspromotion rund um bestimmte ihrer Profile. Wer im Aktionszeitraum vom 1. März bis zum 31. Mai einen Satz des „Sportec M9 RR“ und „Roadtec 01 SE“ sowie „Roadtec 01“ oder „Tourance Next“ kauft, kann nicht nur Mitglied im sogenannten Metzeler-Club werden, sondern bekommt als Bonus zudem ein wasserdichtes Rack-Pack von Wunderlich. Der Wert der Tourentasche wird dabei mit 79 Euro beziffert. Um an sie zu kommen, ist nach einem entsprechenden Reifenkauf ein Onlineformular unter www.metzeler.de oder www.metzeler.at auszufüllen und ebenda auch der Kaufbeleg hochzuladen. Alternativ können Teilnehmer diesen (oder eine Kopie davon) zusammen mit dem Coupon des Aktionsflyers unter dem Stichwort „Metzeler-Frühjahrspromotion“ per Post an die Pirelli Deutschland GmbH, Postfach 401480, D-80714 München senden. cm