Primavera-Promotion rund um Pirelli-Motorradreifen

Wie die Schwestermarke Metzeler legt Pirelli eine Promotionkampagne rund um ausgewählte seiner Motorradreifen auf. Wer im Zeitraum vom 1. März bis zum 31. Mai einen Satz „Diablo Rosso III“, „Angel GT II“ oder „Scorpion Trail II“ kauft, dem wird im Rahmen der Primavera genannten Aktion ein Rucksack für den Laptop als kostenlose Beigabe versprochen. Um an ihn zu kommen, haben Reifenkäufer zwei Möglichkeiten: Entweder sie nutzen das unter www.pirelli.de/moto und www.pirelli.at/moto bereit gehaltenen Onlineformular inklusive Bild-Upload ihres Kaufbeleges, oder sie füllen den Coupon des Aktionsflyers aus und senden ihn samt Quittung (eine Kopie genügt) unter Angabe des Stichwortes „Pirelli Primavera Promotion“ per Post senden an die Pirelli Deutschland GmbH, Postfach 401480, D-80714 München. An dem Angebot Interessierte sollten sich allerdings sputen, denn die Aktion gilt nur, solange der Vorrat reicht – und der Rucksack ist demnach streng limitiert auf 1.000 Stück. cm