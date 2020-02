Bei der Dortmunder „Motorräder“ ist Reifen.com erstmals als Aussteller dabei

Sich selbst als Multi-Channel-Spezialist beschreibend, wird das in Hannover ansässige und zu Apollo Vredestein gehörende Handelsunternehmen Reifen.com erstmals als Aussteller bei der Dortmunder Motorradmesse mit dabei sein. Bei der größten aller Motorradfrühjahrsmessen vom 5. bis zum 8. März in den Westfalenhallen will man einerseits Profile „verschiedener Hersteller und Fabrikate“ zeigen. Andererseits wird der Anbieter vor Ort unterstützt von seinem Markenbotschafter: dem unter dem Namen „Meddes“ bekannten Motorrad-Vlogger Matthias Betz in Begleitung noch von den als Szenegrößen beschriebenen Sören Aulbach, David Bost und Anica Zimmermann. Sie alle stehen demnach für Autogramme und ein exklusives Gewinnspiel 7. März (Samstag) um 13 Uhr zur Verfügung. Zusätzlich soll sich an allen Messetagen ein Glücksrad am Reifen.com-Stand drehen, mit – wie es weiter heißt – „Chancen auf einen täglichen attraktiven Hauptgewinn und zusätzliche Rabattgutscheine“. Eigenen Worten zufolge will Reifen.com mit der Messebeteiligung bei der „Motorräder 2020“ in Dortmund seine „Expertise als Anbieter und Servicepartner von Motorradreifen“ unterstreichen. Es seien für dieses Jahr noch weitere Messebeteiligungen in Planung, sagt das Unternehmen. cm