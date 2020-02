Wieder Flipper-Challenge am MotorradreifenDirekt-Messestand in Dortmund

Als Aussteller bei der Messe „Motorräder 2020“ in den Dortmunder Westfalenhallen ist wie im Vorjahr auch Delticom wieder mit dabei. Vor Ort zeigt der Internetreifenhändler mit seinem für Endverbraucher gedachten Onlineshop MotorradreifenDirekt Präsenz erneut mit einem Stand in der Optik eines Bikertreffs. Genauso wird es an den vier Messetagen vom 5. bis zum 8. März wieder eine Flipper-Challenge in Kooperation mit Metzeler geben, bei der Besucher spielerisch einen von drei neuen Reifensätzen der zu Pirelli gehörenden Motorradreifenmarke gewinnen können. Ganz leer soll dabei kein Teilnehmer ausgehen. „Bei unserer Flipper-Challenge gewinnt jeder – alle Teilnehmer erhalten einen Gutschein im Wert von zehn Euro auf den Kauf von Metzeler-Reifen bei MotorradreifenDirekt“, erklärt Andreas Faulstich, verantwortlich für den Bereich Zweiradreifen bei der Delticom AG. „Wir freuen uns, mit zahlreichen Besuchern an unserem Stand in entspannter Atmosphäre in den Dialog zu treten. Unsere kompetenten Zweiradexperten beantworten Besuchern gerne ihre offenen Fragen und beraten sie zu allen Anliegen rund um das Thema Motorradreifen aus unseren Shops“, ergänzt er. cm