Mitarbeiter der Saitow AG spenden 13.400 Euro für guten Zweck

Im vergangenen Dezember hatte die Saitow AG ihre Mitarbeiter zur traditionellen Weihnachtsspende aufgerufen, bei der dann letztlich die stolze Summe von 13.400 Euro zusammengekommen ist. Der gesamte Erlös der Aktion ist einmal mehr dem Projekt „Mama/Papa hat Krebs e.V.“ zugutegekommen, das sich speziell an Kinder und Jugendliche richtet, deren Leben durch die Krebsdiagnose eines Elternteils aus den Fugen geraten ist. „Es erfüllt mich mit Stolz, dass mein Team sich wieder mit so viel Einsatz und Herzblut an unserer traditionellen Weihnachtsspende beteiligt hat. Mein Dank geht an alle Mitarbeiter, die diese Spende Jahr für Jahr ermöglichen”, so Unternehmens-CEO Michael Saitow anlässlich der Übergabe des Spendenschecks Mitte Februar an Eva Estornell-Borrull, Geschäftsführerin des Fördervereins und Leiterin des Informations- und Beratungszentrums der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V. in Kaiserslautern. Im Namen der Belegschaft bedankte er sich zudem bei der Organisation für die von ihr geleistete Arbeit in der Region. Seit 2013 ruft Michael Saitow die Beschäftigten des Unternehmens zu einer Weihnachtsspende auf – alles in allem sollen die 300 Mitarbeiter in den zurückliegenden Jahren so mehr als 60.000 Euro zusammengetragen haben zur Unterstützung wohltätiger Projekte in der Region rund um den Firmensitz Kaiserslautern. cm