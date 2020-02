Kumho Tyre und Fiege Logistik eröffnen gemeinsam neues Reifenlager

Kumho Tyre eröffnet gemeinsam mit Fiege Logistik am 1. März 2020 ein neues Reifenlager in Hamburg. Vom im Jahr 2006 eröffneten und 2014 erweiterten Mega Center Hamburg, dem neuen Standort des Lagers in unmittelbarer Nähe zum Hamburger Hafen, wird zukünftig der Reifenfachhandel in großen Teilen Deutschlands beliefert, zudem werden auch Lieferungen in die Beneluxstaaten und nach Österreich erfolgen.

