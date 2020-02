Paul Emery zum Sales Director bei Hankook Tyre UK befördert

Seit 1. Februar ist Paul Emery Sales Director bei Hankook Tire UK. In seiner neuen Funktion verantwortet er für die britische Tochter des südkoreanischen Reifenherstellers nunmehr den gesamten Vertrieb in Sachen Pkw-, Llkw- und Lkw-Reifen sowie das Pkw-Flottengeschäft auf der Insel. Emery ist vergangenes Jahr zu dem Unternehmen gestoßen und war dort zunächst als UK Sales Manager Lkw-/Busreifen tätig. Ihm werden mehr als 30 Jahre an Erfahrung im Reifengeschäft bescheinigt, die er in diversen Führungspositionen innerhalb der Branche habe sammeln können. cm