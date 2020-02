Webfleet Solutions von Bridgestone präsentiert „Vision“ auf dem MWC20 in Barcelona

Webfleet Solutions – bis vergangenen Oktober im Markt als TomTom Telematics bekannt – will auf dem kommenden Mobile World Congress (MWC20) in Barcelona den Messebesuchern „Neuheiten in den Bereichen Elektrofahrzeuge, vernetzte Mobilität, Reifenüberwachung und vieles mehr“ vorstellen. Vom 24. bis 27. Februar können die Besucher auf dem Stand des Anbieters für Telematiklösungen, der zum Bridgestone-Konzern gehört, „mittels Augmented Reality eine einzigartige Entdeckungsreise in die DNA eines Connected Cars erleben. Dabei wird das digitale Ökosystem hinter der Technologie zum Leben erweckt“, heißt es dazu in einer Mitteilung.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



