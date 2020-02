Fintyre Group auf einem „Höllentrip“ – Kommentatoren mit scharfen Wortbeiträgen

Dass die offenkundigen Probleme der Fintyre Group den gesamten Reifenmarkt bewegen, versteht sich, ist das Unternehmen hierzulande doch einer der größten Vermarkter von Reifen, damit auch einer der größten Kunden der Reifenindustrie und außerdem für viele Marktbegleiter einer der größten Mitbewerber. Doch mehr noch als das: Die Fintyre Group beschäftigt hierzulande eigenen Aussagen zufolge mindestens 1.000 Menschen in etlichen übernommenen und neugegründeten Gesellschaften. Und es sind insbesondere diese Mitarbeiter, die von sich im „Verzug“ befindlichen Lohn- und Gehaltszahlungen sowie den angekündigten „kurzfristig notwendigen Restrukturierungen“ der Fintyre Group ganz unmittelbar betroffen sind. Viele blicken dabei in eine unsichere Zukunft, wie sich mittlerweile an einigen wütenden bis emotionalen Kommentaren – vermutlich direkt von Mitarbeitern der Fintyre Group gepostet – zu unseren Beiträgen zum Thema nachlesen lässt. Der Tenor dort: Die vermeintlichen „Vertriebsgenies“ und „Top-Manager“ der Fintyre Group hätten alle übernommenen Unternehmen und deren Mitarbeiter mit auf einen „Höllentrip“ genommen.

