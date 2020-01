Serviceinfos zu eigenen Produkten/Lösungen über Haweka-Dokumentenbibliothek abrufbar

Ab sofort stellt Haweka Reifenfachbetrieben, Werkstätten, Autohäusern und dem Handel auf seinen Webseiten unter www.haweka.com eine neue Dokumentenbibliothek rund um seine Produkte/Lösungen zur Verfügung. Gegliedert in die Hauptkategorien Zentriertechnik/Spannmittel, Achsvermessung und Werkstattausrüstung werden darüber produktbezogene PDF-Dateien zum Herunterladen angeboten. „Alle Informationen sind frei verfügbar und ohne aufwendige Registrierung einzusehen“, so der Werkstattausrüster. Die Unterlagen wie Gebrauchsanweisungen, Montageanleitungen, Produktinformationen etc. sind demnach außer in Deutsch noch in mehreren weiteren Sprachen wie beispielsweise in Englisch, Italienisch oder Französisch verfügbar. cm

