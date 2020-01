Neue Wheelworld-/Axxion-Verkaufsunterlagen für Frühjahrssaison 2020 erhältlich

Pünktlich zur Frühjahrssaison versendet Wheelworld seine neuen Verkaufsunterlagen der Marken Wheelworld und Axxion auf elektronischem Wege, bestehend aus den neuen Frühjahrspreislisten sowie den aktuellen Produktkatalogen für die Frühjahrssaison 2020. Die neuen Kataloge können wieder unter den jeweils angegebenen Downloadlinks kostenfrei heruntergeladen werden. Zusätzlich versendet der Hersteller für Aluminiumräder einen Bilderordner mit aktuellen Fahrzeugaufnahmen. Weitergehende Informationen gibt es auf Anfrage, so der Räderanbieter, und zwar per Telefon unter der Nummer 039452-4828-0 oder per E-Mail unter info@wheelworld.de. ab