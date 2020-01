Bridgestone bringt in Poznan weiteres Großprojekt auf den Weg

2017/2018 hatte Bridgestone für sein Pkw-Reifenwerk im polnischen Poznan hohe Investitionen angekündigt und begonnen. Vergangene Woche nun hat der japanische Hersteller dort einen weiteren wichtigen Schritt vollzogen und den Grundstein für eine neue 50.000 Quadratmeter große Halle gelegt, in der zukünftig die Mischerei und die Vulkanisation untergebracht werden soll. Bereits im vergangenen Jahr hatte Bridgestone in Poznan im Rahmen seines „40K-Investmentprojektes“ wichtige Schritte vollzogen – und kündigt für das Werk, das insbesondere auch für die Versorgung des deutschen Marktes große Bedeutung hat, weitere Investitionen an.

