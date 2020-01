Michelin und Continental einzige Reifenhersteller im neuen Fortune-Ranking

Das US-amerikanische Wirtschaftsmagazin Fortune hat erneut seine Liste der am meisten bewunderten Unternehmen (World’s Most Admired Companies) veröffentlicht. Während die Gesamtliste erneut von Apple und Amazon angeführt wird, tauchen auch zwei Reifenhersteller in den Top-500 auf: Michelin und Continental. In der Branche der Kfz-Teile in der Kategorie Transport nimmt Michelin immerhin Rang drei ein, während Continental auf Rang vier kommt. Angeführt wird diese Branche indes von Bosch und Toyota Industries. ab