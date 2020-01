Apadio Auto-Teile hat sich vom Markt verabschiedet

Apadio Auto-Teile und damit auch die R.O.D. Leichtmetallräder GmbH hat zum 30. September 2019 die Türen geschlossen. Wer die Unternehmenstelefonnummer in Weiden in der Oberpfalz anruft, wird an die Unger Management GmbH weitergeleitet. Hier will man keine Auskunft über die Schließung geben. Alle Mitarbeiter des Unternehmens seien zum 30. September 2019 gekündigt worden, heißt es auch hier. Vonseiten ehemaliger Systempartner wird berichtet, dass das Unternehmen über die Schließung vorher keine Angaben gemacht hat und sie „auf einmal nicht mehr bestellen konnten“. 2016 wurde der Onlineautoteilevertrieb der Unternehmensgruppe von ATU-Gründer Peter Unger gegründet. Die R.O.D. Leichtmetallräder GmbH hatte ihr B2B-Angebot unter dem Label Werkstatter präsentiert. Nach dem Launch von Apadio sind die beiden Angebote dann allerdings auch namentlich zu Apadio Auto-Teile miteinander verschmolzen. christine.schoenfeld@reifenpresse.de