Neuauflage von „IAM LKW Teilegroßhändler in Europa 2019“ erschienen

Wolk After Sales Experts hat jetzt seinen Report „IAM LKW Teilegroßhändler in Europa 2019“ veröffentlicht. In der bereits fünften Ausgabe der Veröffentlichung befasst sich das in Bergisch Gladbach ansässige Informations- und Unternehmensberatungsnetzwerk wieder umfassend mit die europaweit agierenden Lkw-Teiledistributoren sowie die daran sich anschließenden Werkstattsysteme. In der Übersicht beschreibt Wolk After Sales Experts 35 Länder in Europa und 355 IAM-Lkw-Teilegroßhändler; der Report zeigt außerdem 74 Tabellen und 45 Grafiken und kann auf der Internetseite von Wolk bestellt werden. ab