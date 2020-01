Triangle Tyre in Spanien zur „Besten Budgetmarke 2019“ gekürt

Spanische Reifenexperten haben die Reifen von Triangle Tyre zu ihrer „Besten Budgetmarke 2019“ gekürt und sie mit dem Hevea Award bedacht. Wie der Hersteller dazu schreibt, habe man sich in der Abstimmung unter den Lesern der spanischen Fachzeitschrift Europneus selbst gegenüber Tier-3-Marken großer Premiumhersteller durchsetzen können. „Wir freuen uns über den Hevea Award für die beste Budgetmarke in Spanien. Wir arbeiten intensiv mit unserem Partner in Spanien und Portugal, Tiresur, zusammen, um die herausragende Wahl im Budget-/Economy-Segment mit Premiumfunktionen wie Personal-, Produkt- und Marketingservices zu sein, aber immer noch sehr attraktiv und preislich wettbewerbsfähig zu bleiben“, so Corrado Moglia, General Manager von Triangle Tire Europe, anlässlich der Preisvergabe, die kürzlich in Madrid stattfand. ab