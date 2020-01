Loma-Felgen durchgefallen – CEO mit eigenen Gesetzen sieht sich von Nazis umzingelt

Schlechte Nachrichten für Felgenfreaks und deren Illusion, mit einem seriösen Weltkonzern – der Nummer eins für geschmiedete Räder – in Kontakt zu sein. Abgesehen davon, dass Loma-Räder in Deutschland in Ermangelung notwendiger TÜV-Zertifikate nicht eintragungsfähig sind, ist auch der Glaube in die Qualität der Loma-Räder mächtig angekratzt. Zwei angeblich äußerst hochwertige Schmiederäder (Stückpreis 2.200 Euro ohne Mehrwertsteuer) hat die NEUE REIFENZEITUNG durch einen vom Kraftfahrtbundesamt (KBA) benannten Sachverständigen testen lassen. Ergebnis: Beide Räder durchgefallen. Zu bemängeln waren unterschiedliche Kennzeichnungen auf beiden Rädern, gefolgt von einem lauten Knall: Das für die Vorderachse gelieferte Rad in 9×20 Zoll fiel durch – Riss im Schraubensitz. Noch schlimmer erwischte es das für die Hinterachse vorgesehene Rad in 11×20 Zoll: Bruch der Speiche! Einziger Lichtblick für Unternehmens-CEO Mario Radosavljevic bzw. Rados: Der Verdacht, es handele sich nicht einmal um geschmiedetes Material, wurde durch eine vorgenommene Spektralanalyse nicht bestätigt.

Das Testergebnis interpretiert Mario Rados auf seine Weise. Er wischt den Einwand unzulässiger Kennzeichnungen wie folgt vom Tisch (alle Zitate werden mit ihren grammatikalischen Unzulänglichkeiten, fehlender Interpunktion und sonstigen Skurrilitäten wiedergegeben): „Ich alleine Bestimme was Zulässig ist und was nicht. Wir richten uns nicht nach deutschen Gesetzten da zu Ihrem Leidwesen die Nazis nicht die Welt erobert haben und wir nicht für jedes Land eigene Kennzeichnungen anbringen.“ Um Loma-Schrottfelgen aus dem Fokus zu zerren, setzt Rados mit Nazi-Schelte nach „Vielleicht sollte man über Sie einen Bericht schreiben und was Sie für ein Nazi sind und das in den umliegenden Asylantendörfern verteilen mit Ihrem Bild und Ihrer Wohnadresse. Mal kucken wie Reaktion der ‚BRUDER‘ dann auf Sie reagiert. Ich kann Menstruierende Männer nicht ausstehen.“ Bleiben wir doch bei den Fakten: erstens „Riss im Schraubensitz“ und zweitens „Bruch der Speiche“. Die getesteten Räder taugten nichts. Sie sind teurer Schrott!

Und noch einmal verliert Heißsporn Rados die Contenance: „Du verstehst es immer noch nicht, oder? Kein Mensch, der Geld hat und erfolgreich ist Scheißt sich um das, was Du zu schreiben hast, da wir die Geld haben, keine Internetforen, oder sonstige Schmierzeitungen lesen…Überraschung. Fällt Dir Vogelkopf, den selber nicht auf das ich nirgendwo Werbung mache und trotzdem Geld verdiene?? Was glaubst Du Knalltüte warum? Weil Menschen mit Geld und Erfolg keine Foren und keine Bewertungen lesen, um ein Luxusprodukt zu kaufen. Vorher war mir das nicht egal das ich Billigräder (Flowform) für 2000 Euro den Satz verkauft habe und diese Personen sehr wohl Berichte und Bewertungen lesen. Dieses Produkt gibt es nicht mehr und damit habe ich Dir die ganze Kraft genommen. Meinesgleichen EMPFEHLEN ein Service weiter und das und nur das ist der Ausschlaggebende Punkt das jemand ein Luxusprodukt kauft. Anwälte und Schmiefinken wie Du kann keiner der ein größeres Business führt leiden und dreimal darfst Du raten warum.“

Je tiefer der Loma-Stern im Tal der Lügen und Tränen versinkt, umso mehr strampelt sich der Gründer Rados mit immer neuen Selbstbeschreibungen ab. Er sieht sich als, „gelernter IT-Ingenieur“, der seinen Gegner als „Pädophilen“ im Internet verleumden könne, ohne dass Rückschlüsse auf ihn möglich seien. Er gibt an, Mitglied im Elite-Club Monaco zu sein. An anderer Stelle im Internet heißt es allerdings, er sei im Elite-Club Monaco angestellt. Okay, was nun? Mitglied im Klub oder dessen Hausmeister? Sorry: Facility-Manager? Wie man es in den Elite-Club schafft, erklärt Rados freimütig: „Also fassen wir zusammen: Leumund muss perfekt sein. Millionär oder Berühmt muss man sein. Garantieren muss auch noch Jemand.“ Rados wurde demnach zum Jahresende 2019 hin zum Ritter des Ordens Sankt Stanislaus geschlagen.

Weiter berichtet er: „Und dann bekomme ich auch noch als erster in der knapp 1000 Jahre alten Ordensgeschichte sofort einen Titel des Großmeisters. Schaun wir uns mal an, wer vor mir noch Großmeister des Ordens Sankt Stanislaus war: König Stanislaus II. August Poniatowski, erster Großmeister des Ordens 1765, Friedrich August I., zweiter Großmeister des Ordens 1791, Kaiser Nikolaus II. geborener Nikolaus Alexandrowitsch Romanow, siebenter Großmeister des Ordens. Und in dieser Linie werde ich als Großmeister geführt mein Lieber Freund und all dies ist nicht zufällig passiert sondern wird wohl seine Gründe haben.“ In Videobotschaften und Social-Media-Auftritten gibt er preis, sein Leben in Monaco sei sein Ziel. Dort will er seinen Traum von Reichtum und Luxus realisiert haben. So kam Ritter Rados „auf das nächste Level. Wenn du auf die nächste Ebene kletterst, hast du das Gefühl unaufhaltsam zu sein. Und wenn du dich unaufhaltsam fühlst meine Freunde, dann ist es dir egal, was andere über dich denken.“

IT-Ingenieur, Ritter, Großmeister, Mitglied der High Society, kleiner wieselnder Mausfallensteller? Mario Rados, Nabob oder armer Schlucker? Für die Pritsche? Oder doch für die Couch? Mit unserem Kaiser Franz: Schaun mer mal. klaus.haddenbrock@reifenpresse.de