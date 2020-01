Cooper rückt Reifenfachhändler als Brand Ambassador in den Fokus – Neues Handlerunterstützungsprogramm

Die für den DACH-Markt verantwortliche Tochter des US-Reifenherstellers Cooper Tire & Rubber hat vor rund drei Jahren den Weg einer Neuausrichtung beschritten. Neben etlichen Produkt- und Markeninitiativen wendet sich die in Dreieich nahe Frankfurt ansässige Cooper Tire & Rubber Company Deutschland GmbH außerdem nun deutlich und ausdrücklich dem Reifenfachhandel zu, ohne dabei allerdings längst etablierte Handelsbeziehungen aufzugeben. Erste Ergebnisse stützen dabei offenbar die Richtigkeit der Entscheidung. Für seine Neuausrichtung schafft Cooper derzeit einerseits die personellen Ressourcen, hat aber vor allem vor einigen Wochen das bereits aus Großbritannien, Spanien und Italien bekannte Handlerunterstützungsprogramm namens Brand Ambassador in Deutschland eingeführt. „Wir sehen darin eine Investition in die Zukunft“, so der Sales Director Central & East Europe und Prokurist der deutschen GmbH Michael Lutz, der im Gespräch mit der NEUE REIFENZEITUNG die näheren Details erläuterte.

