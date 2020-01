Movin’On Summit 2020 zu Gast auf dem Campus der McGill University im kanadischen Montreal 

Neue Location, gleiche Zielsetzung: Der Movin’On Summit 2020 wird sich erneut den wichtigsten Fragen der nachhaltigen Mobilität widmen, allerdings an anderer Stelle. So findet die vierte Auflage vom 3. Juni bis zum 6. Juni 2020 auf dem Campusgelände der renommierten McGill University in Montreal (Kanada)statt. Der von Michelin unterstützte Weltgipfel für nachhaltige Mobilität erwartet erneut über 5.000 Führungskräfte und Entscheider aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. „Die Wahl einer der weltweit anerkanntesten Bildungsstätten als neuer Standort ist logische Konsequenz des Movin’On-Anspruchs, junge Nachwuchskräfte aus allen Disziplinen eng in Forschung, Entwicklung und Umsetzung einer nachhaltigen Mobilität einzubeziehen“, heißt es beim Reifenhersteller.

