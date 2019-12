Michelin klagt gegen Tri-Ace aus China wegen mutmaßlicher Profilkopie

Michelin hat in den USA jetzt gegen Hongkong Tri-Ace Tire Co. Ltd. geklagt. Dem französischen Hersteller zufolge habe das chinesische Unternehmen das patentgeschützte Profil des – auch in Europa vertriebenen – BFGoodrich-Reifens All-Terrain KO2 kopiert und unter dem Namen Black Bear All-Terrain II auf den US-Markt gebracht. Erst kürzlich hatte Toyo in den USA einen ähnlichen Fall gegen Tri-Ace gewonnen. ab