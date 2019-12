Auch Superior Industries wird nicht an der Tire Cologne 2020 teilnehmen

Die Superior Industries Europe AG verzichtet auf eine Teilnahme an der kommenden Fachmesse Tire Cologne 2020 in Köln. Grund hierfür sei die neue strategische Ausrichtung beim Räderhersteller aus Bad Dürkheim. Gerald Steinmann, Director Marketing/E-Commerce Aftermarket bei Superior Industries, erklärt: „Aktuell analysieren wir alle unsere Präsenzen bei Großveranstaltungen und überprüfen, ob eine Teilnahme die gewünschten Effekte erzielt und eine gesunde Relation zwischen Investition und Ergebnis erreicht. Daher verfolgen wir das Geschehen rund um die Tire Cologne 2020 nochmals intensiv, allerdings ohne eigenen Messestand.“ Damit ist Reifenhersteller Goodyear Dunlop, der bereits vor einem Monat der Messe die Absage erteilte, nicht mehr alleine. Grundsätzlich zeichnet sich der Trend, die Wirkung von Messen infrage zu stellen, bereits seit Längerem ab. Zuletzt auch bei der IAA in Frankfurt. Hier wird ja derzeit an einem neuen Konzept gearbeitet. cs