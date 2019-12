Gemeinsame Weihnachtsaktion von Reifen Lorenz und der Sparkasse Nürnberg

„Wir möchten Ihnen etwas Besonderes schenken. Und zwar menschliche Wärme und das Gefühl geholfen zu haben.“ – Mit diesen Worten bedankte sich die Reifen Lorenz GmbH zum Jahresende 2019 bei ihren Kunden. Die Weihnachtsgeschenke entfielen, dafür spendete das Unternehmen, mit Hauptsitz in Lauf an der Pegnitz, gemeinsam mit der Sparkasse Nürnberg, mehr als 6.500 Euro an regionale und soziale Projekte der Spendenplattform www.gut-fuer-nuernberg.de. Die Spenden seien dabei aufgeteilt worden auf die Johanniter Unfallhilfe Nürnberg, das Präventions-Projekt von Klabautermann e.V. und das Schulweghelfer-Projekt der Grundschule Kunigund in Lauf an der Pegnitz, wo Reifen Lorenz seinen Sitz hat. „Jeder Cent ist wichtig und jedes Projekt hat seine Daseinsberechtigung“, so Firmeninhaber Hermann Lorenz. „Uns war wichtig, dass mit unseren Spenden direkt und schnell geholfen werden kann. Gerade wenn es um Kinder und deren Schutz geht, ist es mir ein Bedürfnis, zu helfen. Mein Dank geht auch an die Sparkasse Nürnberg, die uns hier unterstützt hat, damit wir noch mehr Projekte voranbringen können, denn nur gemeinsam sind wir stark.“ ab