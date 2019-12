Linglong nimmt neue Lkw-Reifenfabrik in China in Betrieb

Shandong Linglong hat seine vierte Reifenfabrik in China jetzt offiziell eingeweiht. Wie der Hersteller dazu mitteilt, der seit Anfang dieses Jahres auch in Serbien eine Reifenfabrik errichtet, seine erste außerhalb Chinas, soll die neue Anlage in Jingmen (Hubei-Provinz) in der finalen Ausbaustufe einmal zwölf Millionen Pkw-, 2,4 Millionen Lkw- und 60.000 OTR-Reifen jährlich produzieren können. Zunächst habe der Hersteller in der Fabrik, die als Hubei Linglong Tire Co. Ltd. firmiert, eine Produktionslinie für Lkw-Reifen in Betrieb genommen. Shandong Linglong verfolgt aktuell seine sogenannte „5+3-Strategie“, wonach man fünf Fabriken in China sowie drei im Ausland betreiben wolle. ab