Sumitomo Rubber nimmt neue Teststrecke in Schweden in Betrieb

Die Sumitomo Rubber Europe GmbH hat im Dezember eine neue Teststrecke in Schweden in Betrieb genommen. Die ist in Arnemark und umfasst zwei präparierte Schneeflächen, die mit jeweils etwa 15.000 Quadratmetern etwa dreimal so groß sind wie ein Fußballfeld, zwei Schnee-Handlingkurse mit einer Länge von jeweils 1.600 Metern und einen 600 Meter langen Ice-Handling-Track.

